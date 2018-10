Burgwiese könnte zweite Chance erhalten

Seit vier Monaten gesperrt: Unter der Burgwiese liegen rund 2800 Tonnen Müll und möglicherweise auch eine Bombe. Wenn der Sprengkörper entfernt ist, könnte in Abstimmung mit der Altlastenentsorgung eine Kita im vorderen Bereich gebaut werden. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Am Aquaferrum, so viel scheint festzustehen, wird kein Kindergarten gebaut werden. Dafür rückt nun wieder die schräg gegenüberliegende Burgwiese in den Fokus. Denn nach Aussage von Fachleuten seien, so die erste Stadträtin Heidrun Hamjediers im Gespräch mit der MT, Bauarbeiten im vorderen Bereich der Burgwiese an der Thüler Straße auch durchaus möglich, sofern eine enge Abstimmung mit den erforderlichen Entsorgungsarbeiten gewährleistet sei. Die sind erforderlich, weil Bodenproben eine starke Verunreinigung des ehemals als Müllhalde genutzten Areals ergeben hatten (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.