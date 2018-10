Erika Jansen nutzt in Thüle Heimvorteil

Zwölf Gespanne beim 17. Kutschenkorso mit Orientierungsfahrt

Heimvorteil genutzt: Lokalmatadorin Erika Jansen gewann den 17. Kutschenkorso des Reit- und Fahrclubs Thüle. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Insgesamt zwölf Gespanne vom Einspänner bis hin zum Mehrspänner mit Ponys und Pferden beteiligten sich am „Tag der Deutschen Einheit" am 17. Kutschenkorso mit Orientierungsfahrt des Reit- und Fahrclubs Thüle (RFC) auf dem Hof des zehnfachen Deutschen Meisters der Vierspänner, Bernhard Duen, in Vordersten-Thüle. Am Ende konnte Erika Jansen vom Reit- und Fahrclub Thüle mit 37,98 Punkten den Heimvorteil nutzen und den Sieg einfahren.