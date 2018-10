Friesoyther Friedensnägel erobern Köln

Alfred Bullermanns Aktion „Schmieden für den Frieden“ war eines der Highlights bei der Kölner Domwallfahrt

Schmieden für den Frieden: Alfred Bullermann (links) erläutert zwei Besuchern in der Kölner Dombauhütte die Idee, die hinter den Friedensnägeln und dem 2015 ins Leben gerufenen Projekt steckt. Foto: Bullermann

Von heiner Stix



Friesoythe. Unter dem Motto „Dona nobis pacem" (Gib uns Frieden) erinnerte die Kölner Domwallfahrt vergangenes Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen an das Ende des ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Mittendrin: der Friesoyther Schmiedemeister und Diplom-Designer Alfred Bullermann. Das von ihm im Jahr 2015 ins Leben gerufene Projekt „Schmieden für den Frieden" war neben den Lichtinstallationen am Kölner Dom ein Highlight des Wochenendes.