Schwerer Unfall in Augustendorf

Augustendorf (cl). Zwei Schwerverletzte hat am Montagabend gegen 19.45 Uhr ein Unfall in Augustendorf gefordert. Nach Angaben der Polizei bog ein Mercedesfahrer aus Hannover auf der Straße „Zum Herrensand“ auf die Straße „Am Augustendorfer Weg“. Dabei übersah er eine 49-Jährige aus Augustendorf, die die vorfahrtsberechtigte Straße aus Richtung Thüle in Richtung Augustendorf befuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Insassen schwer verletzt. Neben dem DRK aus Markhausen waren die Feuerwehren aus Friesoythe, Markhausen und Gehlenberg mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

