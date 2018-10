Plastikknochen, Brillen und ein Kunstofftorso

Schüler werfen einen Blick hinter die Kulissen des Arztberufes

Eingeschränktes Sehvermögen: Dr. Ralf Weise erläutert Alexandra Thieleke Simulationsbrille und Instant-Aging-Anzug, die typische Altersbeschwerden und -krankheiten erlebbar machen.Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Vorsichtig steigt Marit Heidler die Treppe im St.-Elisabeth-Haus hinunter. Wegen einer Sehstörung sieht sie alles doppelt, die einzelnen Stufen sind nur schwer zu erkennen. Und auch die Türklinke kann sie erst beim zweiten Versuch greifen. Marit ist 17 Jahre alt, ihre Diplopie zum Glück nur vorübergehend. Sie trägt eine Simulationsbrille, die ihr die krankheitsbedingte Doppelsichtigkeit nur vorgaukelt. „Das ist schon heftig“, sagt die Holdorferin, die mit 14 anderen Mädchen und einem Jungen aus dem Weser-Ems-Gebiet an dem einwöchigen medizinischen Schülerlabor im St.-Marien-Hospital teilnimmt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.