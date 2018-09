Bauernmarkt bietet bunte Produkt-Vielfalt

Angebote stießen auf große Resonanz

Bewegung: Eine Tanzgruppe aus Esterwegen zeigte ihr Können. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Gehlenberg. Die kühle Witterung hat sich am Sonntag nicht als Beeinträchtigung des Handwerker- und Bauernmarktes auf dem Gelände des Kulturzentrums in Gehlenberg erwiesen. Wie in den Vorjahren war auch der 5. Markt wieder bestens besucht und bot den Gästen eine bunte Palette von verschiedensten Angeboten und Darbietungen. Die Organisatoren hatten dafür gesorgt, dass den Besuchern eine Vielfalt von Produkten und handwerklichen Arbeiten sowie Vorführungen präsentiert werden konnte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.