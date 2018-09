Ansprechpartner auch bei Stress mit Eltern

Planen einen neuen Flyer: CSW-Bereichsleiter Klaus Karnbrock und Ruth Hukelmann. Foto: cl

Friesoythe (cl). Junge Zuwanderer zwischen zwölf und 27 Jahren werden in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta vom Jugendmigrationsdienst begleitet. Aktuell kommen sie aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, eine weitere große Gruppe komme aus EU-Ländern, wie Rumänien.



Vor genau 30 Jahren wurde die Initiative mit einem Büro in Vechta gestartet. Erster Mitarbeiter am 1. Oktober 1988: Klaus Karnbrock. Damals hieß das Projekt noch Jugendgemeinschaftswerk und richtete sich an Aussiedler. Es folgte der Standort Cloppenburg und seit 1991 die Außenstelle Friesoythe, die jetzt personell neu besetzt ist. So hat Ruth Hukelmann ihren Dienst angetreten und ist kompetente Ansprechpartnerin, wenn es Fragen zu Sprachförderung, Ausbildung und Beruf, aber auch ganz allgemeine Lebensumstände geht.