Beste Freundinnen – bis eine verschwindet

Musikalischer Literaturabend: Das Trio Franziska Mencz, Miran Zrimsek und Michael Rettig (rechts) präsentiert „Meine geniale Feundin“ von Elena Ferrante. Foto: Margret Gelhaus

Friesoythe (mt). Einen besonderen Literaturabend bietet der Kulturkreis Bösel-Saterland-Fries­oythe am Mittwoch, 24. Oktober, an: Fanziska Mencz (Text). Michael Rettig (Klavier) und Miran Zrimsek (Cello) gastieren um 20 Uhr im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ mit der musikalischen Lesung des Weltbestsellers von Elena Ferrante: „Meine geniale Freundin“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

