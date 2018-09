Polizei plant zwei Tage für Umzug

Im Gespräch: Polizeichef Jürgen Kuhlmann mit einem Handwerker. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die Eingangstür ist aus Glas und schusssicher. So, wie sämtliche Fenster und die gläsernen Trennwandsysteme im Empfangsbereich mit Einsatzmanagement. Alle Kollegen haben dort Sichtkontakt, „natürlich auch aus Sicherheitsgründen“, erklärt Polizeichef Jürgen Kuhlmann bei einem Rundgang durch den Neubau des Friesoyther Kommissariats.



Im April wurde mit den Arbeiten unter der Regie von Bauherrn Klaus Hanneken begonnen, voraussichtlich in der letzten Novemberwoche können die Umzugswagen zwischen der Meeschenstraße als bisherigem Standort und dem Grünen Hof als neue Adresse rollen. „Zwei Tage sind dafür vorgesehen, der Dienstbetrieb läuft weiter“, kündigt der 1. Polizeihauptkommissar an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.