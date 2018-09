Nach der Krise wieder zurück ins Leben

Bei den Vorbereitungen für das Herbstfest: Heilerziehungspfleger Jonas Brümmer, Ergotherapeutin Michaela Wolters, Praktikantin Hanna Wichmann, Teilnehmerin Regina und Sozialpädagogin Petra Butz (von links). Foto: cl

Friesoythe. Körperpflege ist kein großes Thema mehr, Behördenbriefe überfordern, Freundschaften sind gescheitert. Das „normale“ Leben ist aus den Fugen geraten, der innere Antrieb fehlt. Die Ursachen für psychische Erkrankungen sind vielfältig, die Reaktionen darauf ebenfalls. Eine individuelle Begleitung erfahren Betroffene in der Friesoyther Tagesstätte des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ).



Zwar arbeiten sie im Verborgenen, doch verstecken wollen sie sich nicht: So bereiten Petra Butz und Michaela Wolters gemeinsam mit Heilerziehungspfleger Jonas Brümmer und Praktikantin Hanna Wichmann sowie allen Teilnehmern aktuell das Herbstfest am 26. Oktober vor und öffnen ihre Türen für die Öffentlichkeit.