„Gehe mit anderen Augen durch das Haus“

Hygienefachkraft Sonja Schröder kümmert sich um saubere Abläufe im Friesoyther St.-Marien-Krankenhaus

Spender mit Anleitung: Sonja Schröder (rechts) und Kollegin Rita Timmermann beherrschen die Handgriffe. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Das Schwarzlicht entlarvt es schonungslos: Der Ehering verhindert die flächendeckende Hygiene der Hände. Und deshalb sind Schmuck und Uhren, aber auch Nagellack oder künstliche Fingernägel im Dienst schon lange tabu. „Das gilt für Ärzte und das gesamte Pflegepersonal", unterstreicht Sonja Schröder, Hygienefachkraft am Friesoyther St.-Marien-Krankenhaus. Desinfektion hat im Hospital höchste Priorität und die Einrichtung bundesweit zu den hygienischsten Kliniken.