Fußgänger frontal von Auto erfasst

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Mit schweren Verletzungen ist am Samstagabend ein 28-Jähriger aus Friesoythe in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall gegen 20.30 Uhr auf der Böseler Straße in Friesoythe. Der 28-Jährige überquerte offenbar die Straße, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Ein 24-Jähriger aus Friesoythe, der mit seinem Wagen aus Bösel kommend unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto erfasste den Fußgänger frontal. Der 28-Jährige wurde zu Boden geschleudert.



Der 24-jährige Autofahrer wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Angehörige und Freunde des 28-Jährigen, die mit ihm an der Böseler Straße unterwegs waren, standen unter Schock. Sie wurden von Mitarbeitern des DRK psychologisch betreut.