Altenoyther wollte geklaute Welpen verkaufen

Symbolfoto: dpa

Altenoythe (mab). Die Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen, der auf zwei Jack-Russel-Welpen zum Kauf angeboten hat. Die beiden Hunde sind allerdings zuvor gestohlen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verschwanden die Tiere am Donnerstagabend von einem Hofgrundstück in Altenoythe. Einen Tag später tauchten sie wieder auf - allerdings im Internet. Dort wurden sie zum Kauf angeboten. Die Polizei kam dem 24-Jährigen auf die Schliche und konnte die Hunde bei ihm sicherstellen. Die beiden Welpen sind nun wieder zu Hause.