Thüler Schüler putzen Ponys

Katja Engelmann organisiert Projekt

Gegenseitige Unterstützung: Die Kinder führen sich abwechselnd über den Paddock. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Thüle. Pferdepflege steht für die Erstklässler der Grundschule Thüle als Erstes auf dem Programm, wenn sie den Stall betreten. Keine reine Pflichterfüllung, denn der enge Kontakt zu den Ponys, die genauso fromm wie freundlich sind, beschert leuchtende Augen. „Den Donnerstag können alle kaum abwarten“, freut sich Katja Engelmann über den Erfolg der Reit-AG, der auf dem Hof ihrer Familie in Vordersten Thüle stattfindet. Die Dartmoor-Pony-Züchterin zeigt gerne ehrenamtliches Engagement. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.





