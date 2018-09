„Demenz ist heute kein Tabuthema mehr“

Orientierung und Halt: An Demenz erkrankte Menschen haben auch in ihrer Welt Bedürfnisse und Wünsche Foto:Jens Büttner/dpa

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Cloppenburg. Es ist der siebte Anruf an diesem Tag. Wieder ist es seine 79-Jährige Mutter, wieder fragt sie dasselbe, erzählt dasselbe. Der Sohn atmet tief durch, reagiert aber freundlich, nicht genervt. „Sie will mich ja nicht ärgern, sie hat es nur leider schon wieder vergessen“, weiß er um die neue eigene Welt der Mutter und den langsamen Abschied von einer stets mitten im Leben stehenden aktiven Frau. Noch kümmert sich sein Vater rührend, doch erste Kontakte zu einem Pflegedienst sind geknüpft.



„Demenz – dabei und mittendrin", lautet das Motto des Weltalzheimertages am Freitag. „Kein bequemes Thema, eher ein Nischenthema, aber heute kein Tabuthema mehr, wie noch vor fünf bis sieben Jahren", sagt Gerontologin Marén Feldhaus. Die Zahl der Erkrankten nimmt zu und dass man sie nicht ignorieren kann, sei in der Fläche angekommen.