Einblick in bäuerliche Arbeit früherer Zeiten

Besuchermagnet: Der Handwerker- und Bauernmarkt öffnet am Sonntag seine Pforten auf dem Mühlenberg rund zum das Kulturzentrum. Foto: Funke

Gehlenberg (fu). Die besondere Atmosphäre auf dem Mühlenberg in Gehlenberg lockt Jahr für Jahr unzählige Besucher zum Handwerker- und Bauernmarkt und auch in diesem Jahr hat sich die Dorfgemeinschaft auf Gäste aus der gesamten Region eingestellt.Der Markt wird am Sonntag, 30. September, um 10 Uhr seine Tore öffnen.



Zahlreiche Anbieter werden auf dem Freigelände, in der großen Halle und auch im ehemaligen Sägewerk rund um das alte Backhaus ihre Produkte anbieten. Insgesamt wird den Besuchern an etwa 50 Ständen eine Vielzahl von Angeboten präsentiert.