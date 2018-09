„Plastikpiraten“ beim Thema Müll auf Kurs

Jugendliche Forscher des Friesoyther AMG an bundesweiter Aktion beteiligt

Junges Forscherteam: Schülerinnen des Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasiums untersuchen Müll und Mikroplastik in und um die Soeste. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die leere „Capri-Sonne“ sah aus, als läge sie erst seit gestern da. Doch beim Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum 2006 stellten die „Plastikpiraten“ schnell fest, dass der silbrig glänzende Trinkpack ungefähr genauso alt ist, wie sie selbst. „Und deshalb wird er hier ja wohl schon etwas länger liegen“, vermuteten die Schüler der „Forscher AG“ des Albertus-Magnus-Gymnasiums Friesoythe, die sich an der Jugendaktion des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beteiligen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

