Öhrchen und Pfötchen nicht auf den Teller

Transparente Landwirtschaft: Die Schüler genießen den direkten Kontakt zu den Tieren. Foto: Pille

Von Martin Pille



Altenoythe/Bösel. Schweineohren, Pfötchen und Ringelschwänze auf den Teller? Zum Erbsen-Eintopf vielleicht? Nein, geht gar nicht, darin waren sich die polnischen und deutschen Schüler spontan einig. Und weil das so ist, werden die früher so beliebten Teile heute als Delikatesse nach China exportiert, schmunzelt Ralf Martens, als er die „Transparente Landwirtschaft“ im Besucherzentrum des Hofes von Josef Hatke in Bösel-Aumühlen erläutert. Dagegen müssen wegen der großen Nachfrage Koteletts und Schweinefilets sogar importiert werden.



Den Besuch der 24 Schüler der polnischen Partnerstadt Swiebodzin und der Heinrich-von-Qytha-Schule Altenoythe auf dem Bauernhofes hatte eine der Lehrerinnen, Martina Konen, vermittelt, eine Nichte des Landwirts. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.