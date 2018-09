Eisenfest mit Feuer, Tanz und Trubel

Tausende strömen am Sonntag durch die Friesoyther Innenstadt und genießen den aktionsreichen Sonntag

Volles Haus: Spätestens ab 15 Uhr waren die Straßen prall gefüllt und die Besucher gönnten sich einen entspannten Tag. Foto : cl

Von Claudia Wimberg



Rolf Schrank formt den kleinen Pferdekopf noch ein bisschen und zeigt ihn seinen Zuschauern. Das Eisen glüht zwar nicht mehr sichtbar, doch „400 Grad sind es immer noch, das darf man natürlich nie außer acht lassen", erklärt der Schmied, der am Sonntag sein Handwerk in der Kirchstraße demonstrierte und seine Gäste auch gerne selbst Hand anlegen ließ. Offene Feuer und Hammerschläge gab es beim neunten Friesoyther Eisenfest auch in der Stadtmitte und der Lange Straße.