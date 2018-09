Zur Eröffnung erfolgreiche Sportler geehrt

Geehrt: Bürgermeister Sven Stratmann zeichnet Dlovan Chaker, Sarah Behrens, Maik Krieger, Lea Krieger und Jonas Krieger (von links). Foto: mpe

Von Hans Passmann



Friesoythe. Bei der Veranstaltung im Kulturzentrum wurden junge Leistungsträger in der Stadt ausgezeichnet. Danach wurde das Fest mit den Amboss-Schlägen und feurigen Elementen eröffnet. Zum neunten Mal wurde das Eisenfest in Friesoythe am Freitagabend eröffnet – wie es Tradition ist, mit neun Schlägen auf den Amboss, ausgeführt von Bürgermeister Sven Stratmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

