„Wir hätten hier eine Ideallösung gehabt“

Kindergarten und Schule: Verbaler Schlagabtausch während dreistündiger Sitzung des Friesoyther Stadtrates

Neu und geschlossen: Der Saunabereich könnte Teil der neuen Kita werden. Das lehnt die CDU/FDP-Fraktion jedoch ab. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Friesoythe.Die Zuhörer bei der Sitzung des Friesoyther Stadtrats erlebten einen verbalen Schlagabtausch über mehr als drei Stunden, in dem der Ton immer schroffer, die Atmosphäre immer vergifteter wurde. Insbesondere an zwei Tagesordnungspunkten schieden sich bei den beiden Fraktionen die Geister: Das Schicksal der Grundschule Neuscharrel und den von der SPD-Fraktion unterstützten Vorschlag der Stadtverwaltung, die neue Kindertagesstätte am Aquaferrum zu bauen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.