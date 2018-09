Eisenfest mit Feuershow und „Sturmflut“

Schmiede am Werk: auch bei der Eröffnung des Festes. Foto: cl

Friesoythe (cl). Startschuss des neunten Eisenfestes in Friesoythe ist am Freitag, 14. September, ab 17 Uhr mit dem Empfang im Forum am Hansaplatz. Ab 19.30 Uhr dann die offizielle Eröffnung in der Stadtmitte, musikalisch begleitet vom Kolpingblasorchester. Rund um die Eisenverhüttung dreht es sich im Schmiedezelt. Ab 20 Uhr spielt die Partyband „Line Six“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.