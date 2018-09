Perspektive fesselt Auge des Betrachters

Foto: Pille

Friesoythe (pi) . Ganz neue Perspektiven auf Material und Farbe wecken und fesseln schon in großer Distanz das Auge des Betrachters: Ein Rahmen aus alten Fahrradschläuchen, ein Hochzeitskleid aus Zeitungen und aussagekräftige Bilder in Acryl und Öl, die sie auf die Leinwand oder Holztafeln bannten, aber auch Tiffanyglas- und Metallkunst.



Eröffnet wurde im Atelier im Alten Schlachthof die Ausstellung, in der Künstler des Kunstkreises Friesoythe bis zum 16. September Werke zum Thema „Perspektiven" präsentieren. Über 100 Exponate zeigen die 20 Kunstschaffenden, die sich vor vielen Jahren vornahmen, Kunst im ländlichen Raum verständlich zu machen.