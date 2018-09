19-Jähriger bleibt wie durch ein Wunder unverletzt

Symbolfoto: Vorwerk

Thüle (mab). Bei einem schweren Unfall in Thüle ist ein 19-Jähriger glücklicherweise unverletzt geblieben. Dabei darf man wohl ruhig von einem Wunder sprechen, denn von dem Wagen des 19-Jährigen Garrelers blieb nicht mehr viel übrig. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall gegen 14 Uhr auf der Glaßdorfer Straße. Der junge Garreler war gerade in Richtung in Bösel unterwegs, als er laut Zeugenaussagen plötzlich nach links von der Straße geriet.



Das Auto prallte zunächst frontal gegen einen Baum und schleuderte mit dem Heck gegen einen nächsten Baum. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Wagen noch gegen zwei weitere Bäume, der Motorblock wurde aus der Karosserie gerissen und landete auf einem Fahrradweg. Das Auto kam wieder auf der Straße zum Stehen. Am Wagen entstand Totalschaden.



Der 19-Jährige konnte nach dem Unfall das Auto verlassen und musste lediglich die Nacht im Krankenhaus Friesoythe zur medizinischen Beobachtung verbringen.