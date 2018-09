Zusammenarbeit funktioniert auch so

„Wir haben hier andere Sorgen, als uns um den Aufbau einer Sammlungsbewegung zu kümmern", sagt Sönke Baumdick, Juso-Kreisvorsitzender. © MT-Archiv

Von Heiner Stix



Friesoythe/Barßel. Die linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“ will Menschen aktivieren, die sich selbst politisch im linken Spektrum verorten. Zielgruppen sind sowohl Mitglieder der SPD, der Grünen und der Linken als auch Menschen, die den Parteien fern stehen. Die Idee an sich kommt gut an, mitmachen will kaum jemand.



Sönke Baumdick, Vorsitzender der Jusos im Landkreis Cloppenburg, findet die Idee der Sammlungsbewegung grundsätzlich gut. „Die Werte und Ziele, die sie sich gesetzt haben, sind in Ordnung", sagt er. Unzufrieden ist Baumdick mit dem Zeitpunkt. Der Friesoyther verweist darauf, dass eines der Ziele der Bewegung, nämlich die Vernetzung und Zusammenarbeit vor Ort, im Landkreis bereits umgesetzt werde. „ Wir verstehen uns mit der Grünen Jugend und der Linksjugend blendend", betont er.