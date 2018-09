Knall-Effekte, fabelhafte Wesen und viel Wasser

Auftritt mit „Aha“- und „Knall“-Effekten: Die Physikanten treten am Wasserwerk in Thülsfelde auf und präsentieren verblüffende Experimente. Foto: OOWV

Thülsfelde (mt). Zu einem „Tag der offenen Tür“ lädt der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) am Sonntag, 23. September, in das Wasserwerk Thülsfelde ein. „Dein TrinkWasser – unsere Leidenschaft“ lautet das Motto der Veranstaltung anlässlich des 70-jährigen Bestehens des OOWV.



Die Besucher erwartet auf dem Gelände an der Dwergter Straße 4 in Friesoythe ein interessantes Programm mit Shows, Info-Ständen und Mitmach-Aktionen. Im Wasserwerk erfahren sie von 11 bis 17 Uhr wie Grund- zu Trinkwasser aufbereitet wird.