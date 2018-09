Großübung fordert alle vier Feuerwehren

Foto: Wimberg

Friesoythe (cl). Die Martinshörner schallten aus allen Teilen der Stadt. Feuer im Unternehmen „Schinken Einhaus“, lautete um 18.25 Uhr die Alarmierung. Für die Friesoyther Feuerwehr bedeutete das, umgehend auch die Kameraden aus Altenoythe, Markhausen und Gehlenberg anzufordern, die sich schnellstmöglich auf den Weg machten und nur kurze Zeit später am Schwaneburger Weg eintrafen. Gleiches galt für das DRK Friesoythe.



Die Flammen waren in der Verpackung ausgebrochen und drohten, sich auf weite Teile des Betriebsgeländes auszudehnen. Das Szenario mit Herausforderungen, ausgearbeitet von Friesoythes Ortsbrandmeister Matthias Schmidt, forderte rund 80 Männer und Frauen bei einer gemeinsamen Großübung am Einsatzort. Einmal pro Jahr proben die vier Wehren den Ernstfall und richten die Übungen im Wechsel aus.

