Strafanzeige gegen Friedensaktivisten erstattet

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Die Cloppenburger Polizei ermittelt gegen den baden-württembergischen Friedensaktivisten Hermann Theisen. Er hat sein Vorhaben umgesetzt und verteilte am Mittwochnachmittag vor dem Gelände der VetPharma in Friesoythe Flugblätter, in denen er die Mitarbeiter des Unternehmens auffordert, Betriebsinterna öffentlich zu machen. Das Problem: Der Aufruf zum Whistleblowing ist ein Aufruf „zur Begehung von Straftaten“, wie die Polizei am Donnerstag erklärte.



Wie bereits berichtet, wird gegen das Unternehmen in Friesoythe ermittelt. Es gibt den Verdacht, dass illegal mehrere Tonnen eines Mittels zum Einschläfern von Tieren in die USA geliefert wurden. Der enthaltene Wirkstoff wird in US-Gefängnissen aber auch immer wieder dazu benutzt, Menschen hinzurichten und fällt deshalb unter die EU-Folterrichtlinie. Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe.



Einen ersten Anlauf hatte Theisen bereits im Juli unternommen. Damals meldete er eine Demo für den 1. August an, bei der er mittels eine Flugblattes zum Whistle­blowing aufrufen wollte. Da dies strafbar ist, hatte die Stadt zwar die Demo genehmigt, das Verteilen des Flugblattes aber untersagt (MT berichtete). Theisen verzichtete auf die Demo und reichte Klage gegen die Stadt ein.



Am Mittwoch nun kam der Friedensaktivist nach Friesoythe und meldete kurzfristig bei der Stadt an, dass er das Flugblatt verteilen werde. Die wiederum bat die Polizei um Amtshilfe, die ihrerseits nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Bereitschafts-Richterin die verbliebenen 37 Flugblätter beschlagnahmte. Zuvor hatte Theisen nach eigenen Angaben rund 30 Flugblätter hinter die Scheibenwischer parkender Autos geklemmt und an Mitarbeiter von VetPharma verteilt. Tim Pöpken, Geschäftsführer der VetPharma, bestätigte ebenso wie die Stadtverwaltung den Vorfall und den Ablauf des Polizeieinsatzes. Theisen selbst erhielt einen Platzverweis, die Polizei fertigte eine Strafanzeige.