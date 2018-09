Zwei Ohrfeigen: 1000 Euro Strafe

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe (ma). Wegen Körperverletzung hat das Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag gegen einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Friesoythe eine Geldauflage von 1000 Euro verhängt – 500 Euro Schmerzensgeld für das Opfer und 500 Euro für eine gemeinnützige Einrichtung. Der Angeklagte hatte in einer Friesoyther Schule einen Schüler dermaßen geschlagen, dass dieser drei Wochen krankgeschrieben war. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.