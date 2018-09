Kampe: Brand in Fleischmehlfabrik

Foto: M. Passmann

Kampe (mp). Zu einem Brand in der Oldenburgischen Fleischmehlfabrik (OFK) in Kampe sind die Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Markhausen am Samstagabend gerufen worden. Gegen 21.30 Uhr hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen und kurz darauf trafen die Einsatzkräfte am Brandherd ein.



Nach ersten Erkenntnissen hatte sich in der Trocknungsanlage Fett entzündet und den Brand ausgelöst. Der Schwelbrand fraß sich durch die großen Lüftungssysteme der Fabrik und das Feuer loderte bis unter das Gebäude.



Da eine Explosion der Kessel nicht auszuschließen war, wurde auch noch die Feuerwehr Cloppenburg zur Brandbekämpfung herangezogen. Wegen der Rauchentwicklung wurden auch die ABC-Dienste alarmiert. Vor Ort war auch das Deutsche Rote Kreuz Friesoythe.



Insgesamt waren rund 140 Feuerwehrleute im Einsatz, dazu noch drei Drehleitern. Erstmals zum Einsatz kam auch die Drehleiter der Feuerwehr Friesoythe. Menschen wurden nicht verletzt, die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.