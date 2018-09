Tödlicher Unfall zwischen Thüle und Friesoythe

Foto: Martin Pille

Thüle (pi). Tödlicher Unfall in Thüle: Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall am Freitagnachmittag ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen, war der Mann auf der Bundesstraße 71 in Richtung Friesoythe unterwegs.



Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Fahrer, dessen Identität bei Redaktionsschluss noch nicht geklärt war, auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er quasi ungebremst mit einem Sattelzug zusammen. Der Notarzt, der wenige Minuten später am Unfallort eintraf, konnte nur noch den Tod des PKW-Fahrers feststellen.



Der Mann konnte erst nach einem langandauernden Einsatz von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Der 43-jährige Fahrer des LKW durchbrach mit seinem Fahrzeug die Böschung. Er blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Beide Fahrzeuge gerieten nach dem Unfall in Brand. Das Kriseninterventionsteam und das DRK mit mehreren Einsatzfahrzeugen waren vor Ort. Die B72 musste stundenlang gesperrt werden.