Nächste Baustelle: Hansaplatz Friesoythe

Zentraler Busbahnhof soll umgebaut und leistungsfähiger werden

Zentrale Plattform mit Aufenthaltsqualität: Der von Stadt und Landkreis favorisierte Entwurf stößt im Planungsausschuss und beim AMG auf wenig Gegenliebe.Grafik: SHP Ingenieure

Von Heiner Stix



Friesoythe. Täglich nutzen rund 1000 Schüler den zentralen Busbahnhof am Hansaplatz, rund 700 davon kommen aus dem nebenan liegenden Albertus-Magnus-Gymnasium. Spätestens mit der Wiedereinführung der 13. Jahrgangsstufe wird die Haltestelle an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. In Abstimmung mit dem Landkreis hat die Stadt deshalb ein Ingenieurbüro mit einer Neukonzeption der Anlage beauftragt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

