SPD-Fraktion will Wibef auflösen

Foto: MT-Archiv

Friesoythe (ex). Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob die Wirtschaftsbetriebe der Stadt (WiBeF) aufgelöst und in die kommunale Finanz- und Gremienstruktur Friesoythes integriert werden können. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD-Fraktion gestern an Bürgermeister Sven Stratmann gerichtet. Die Diskussionen und Entscheidungen in den Gremien der „WiBeF" besonders in den vergangenen Monaten hätten gezeigt, dass ihre Struktur – unabhängig von den inhaltlichen Diskussionen – sehr personalaufwändig und kostenintensiv ist.