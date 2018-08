Stadtsanierung wird teurer als gedacht

Zusammenführung: Am Ehrenmal an der Bahnhofstraße wird die frühere Gedenkstätte von der St.-Marien-Straße integriert. Die Arbeiten werden nicht bis zum Volkstrauertag 2018 abgeschlossen sein. Grafik: Stadt Friesoythe

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Innenstadtsanierung war eines der großen Themen in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Mittwochabend. Auf der Tagesordnung standen diesmal der Kosten- und Finanzierungsrahmen sowie die Neugestaltung des Ehrenmals an der Bahnhofstraße.



Wegen der gestiegenen Kosten für Bau- und Entsorgungsmaßnahmen hatte die Stadtverwaltung einige der im Jahr 2014 vorgesehenen Projekte wie etwa den Umbau des ehemaligen Postgebäudes oder den Soeste-Steg am alten Rathaus aus dem Finanzierungsplan genommen und das Projekt überwiegend auf verkehrsberuhigende Maßnahmen reduziert. Nur so konnte der vorgegebene Kostenrahmen in etwa eingehalten werden. In etwa, wohlgemerkt, denn trotz der Streichungen wird die Innenstadtsanierung um 400000 Euro teurer. Sie kostet jetzt 7,9 Millionen Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

