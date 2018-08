Auch Früchte am Boden nicht „vogelfrei“

Finger weg: Wer glaubt, er könne ohne zu fragen mal eben Obst von Bäumen pflücken, der irrt. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Nordkreis. Saftig gelb, grün und rot hängen die Äpfel an den Ästen, auch die Birnen beginnen zu reifen, während die Pflaumen blaurot für die Ernte bereit stehen. Doch längst sind es nicht die Baumbesitzer, die die Früchte pflücken, sondern Fremde, die zum Teil relativ dreist alles mitnehmen, was noch in greifbarer Höhe liegt.



Doch Obstklau ist kein Kavaliersdelikt und einfach mal den Apfel mitzunehmen, nicht erlaubt. „Selbst, wenn es sich nur um den einen handelt", verweist die Polizeibeamtin auf den Straftatbestand des Diebstahls, auch wenn die Verhältnismäßigkeit natürlich gesehen werde.