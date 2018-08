Charly schafft schnell Vertrauen

Ein Blick: und die Skepsis ist weg. Foto: Reitverein

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Altenoythe. Samira strahlt und streichelt liebevoll durch Charlys Mähne. Der Wallach genießt das Dankeschön, bleibt brav so lange stehen, bis seine kleine Reiterin abgestiegen ist und setzt sich dann nach Aufforderung von Melanie Tibio an der Longe wieder langsam in Bewegung. Die Kinder folgen ihm eine Runde zu Fuß, dann steigt Benji auf, auch Christin kann es kaum erwarten.



Das Pferd als Partner: Für Kinder der Altenoyther Sophie-Scholl-Schule ein spannendes Abenteuer, das sie ab jetzt einmal pro Woche in der Halle des Reit- und Fahrvereins Fries­oythe erleben. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Hippotherapie und heilpädagogischem Voltigieren, die geistig-soziale Entwicklung fördert und krankengymnastische Elemente beinhaltet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.