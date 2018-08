Schülerinnen fachsimpeln auf Französisch

Frankreich-Fans: die Schülerinnen der Jahrgänge neun bis 12, die allesamt ein Delf-Diplom in den Händen halten. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. „Bonjour“ wurde mal mit „Merci“ verwechselt und die Frage nach dem Alter mit Vor- und Zunamen beantwortet. Kleine Missverständnisse, über die die Schülerinnen des Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasiums im Rückblick lachen können, denn den Erfolg haben die der Nervosität geschuldeten Versehen nie infrage gestellt.



16 Neunt- bis Zwölftklässlerinnen halten nun ein Delf-Diplom (Diplôme d'études de langue francaise) in den Händen und können damit ihre Französischkenntnisse in einem offiziellen Sprachzertifikat nachweisen.