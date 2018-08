Weiße Wollknäuel mit scharfen Krallen

Süß, klein und kuschelig: Noch haben die drei kleinen, zehn Tage alten Löwenmädchen keinen Namen. Vorschläge können auf der Facebook-Seite des Tierparks gemacht werden. Foto/Video: hsx

Von Heiner Stix



Thüle. Selbst Vater Spike kennt seine Töchter noch nicht. Vor zehn Tagen kamen die drei kleinen Transvaal-Löwinnen auf die Welt, doch außer Mutter Schaira hatten bislang nur der zuständige Tierpfleger Marc Dettmar und der zoologische Leiter Jörg Grabbert engeren Kontakt mit dem neuesten Nachwuchs im Tierpark Thüle.

Die drei Löwenbabys sind schon der zweite Zuchterfolg in diesem Jahr. Ende Mai brachte Löwendame Jasiri die beiden Jungs Daniel und Haku zur Welt, jetzt zog ihre Schwester Scharia mit den drei Mädchen nach. In fünf Wochen sollen sie sich den Besuchern zeigen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.