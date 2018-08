Bauernmarkt soll „Menschen begeistern“

Mitten in den Vorbereitungen: die Vorstandsmitglieder Marianne von Garrel, Heinrich Lücking und Matthias Blome. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Altenoythe. 20 Beschicker boten vor 20 Jahren ihre Waren an. Eine kleine, aber feine Veranstaltung mit Handwerkskunst und frischen Produkten regionaler Direktvermarkter – fern ab von Kitsch und Kommerz. Diesem Anspruch sind die Organisatoren stets treu geblieben und haben den Altenoyther Bauernmarkt zu einem Event entwickelt, das mittlerweile von rund 100 Ausstellern gestaltet und von rund zehntausend Besuchern belebt wird.



Und die Erfolgsgeschichte soll weitergeschrieben werden. Traditionell ist das dritte Wochenende im Oktober reserviert und die Gastgeber laden am Sonntag, 21. Oktober, zwischen 10 und 18 Uhr rund um das Dorfgemeinschaftshaus ein. Schirmherr beim runden Geburtstag wird Julius Höffmann sein, Chefredakteur und Verlagsleiter der Münsterländischen Tageszeitung, der den Markt offiziell eröffnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.