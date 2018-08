34-Jähriger muss ein halbes Jahr in Haft

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 34-Jährigen aus Friesoythe zu sechs Monaten Gefängnis und einer zweijährigen Führerscheinsperre verurteilt. Damit lag das Gericht bezüglich der Haftstrafe einen Monat über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die fünf Monate Gefängnis für den Angeklagten beantragt hatte.



Der Angeklagte war Anfang des Jahres von der Polizei kontrolliert worden, als er mit seinem Auto durch Friesoythe fuhr. Nicht nur, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt, in seinem Blut fanden sich außerdem Rückstände von Cannabis und Kokain. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

