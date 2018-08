Vor 40 Jahren legte die Damenwelt nach

Neuvreeser Schützinnen feiern Jubiläum

Vorfreude auf das Jubiläum: Die Neuvreeserinnen erwarten 21 Damenschießgruppen. Foto: Gerdes

Von Margret Gerdes



Neuvrees. Es dürfte ein imposantes Bild werden: Wenn die Damenschießgruppe Neuvrees beim Schützenfest am ersten Septemberwochenende ihr 40-jähriges Bestehen feiert, erwarten die Damen 21 Damenschießgruppen, die sich am Sonntag mit rund 250 Teilnehmern in den Umzug einreihen werden. Bereits Ende der 1950er Jahre gründeten einige Männer in Neuvrees eine Schießgruppe und nahmen ab 1958 an einem Kreiswettbewerb auf dem Hümmling teil.