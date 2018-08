Auf kulinarische Reisen folgt eigenes Restaurant

Küchenmeisterin Michaela Rielmann in Hamburg selbstständig

Führt ihr eigenes Restaurant: Küchenmeisterin Michaela Rielmann. Foto: Rielmann

Von Claudia Wimberg



Bösel/Hamburg. Mittags ist sie vom Großhandel wieder da. Pfifferlinge, Zwetschgen und getrocknete Tomaten hat sie gleich mitgebracht, fangfrischen Fisch bestellt. Steinbeißerfilet steht unter anderem ab heute auf der neuen Karte und weil das Duett von Dorade und Riesengarnelen als Tagesempfehlung den besonderen Geschmack der Gäste traf, hat Michaela Rielmann es jetzt verankert. Seit 25 Jahren lebt die gebürtige Böselerin für die Gastronomie und hat sich 2017 mit ihrem ersten eigenen Restaurant in Hamburg selbstständig gemacht.