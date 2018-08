„Schlafkrise“ geht HNO-Arzt zu weit

EU-Kommission lässt Zeitumstellung bewerten

Vor oder zurück: Die EU-Kommission hat ihre Online-Umfrage zur Zeitumstellung beendet und will die Ergebnisse jetzt auswerten. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Im Frühjahr eine Stunde vor, im Winter eine Stunde zurück. Und das seit 38 Jahren. Ob Europa noch richtig tickt, hat die EU-Kommission jetzt per Fragebogen bewerten lassen. Die in der vergangenen Woche beendete Online-Umfrage zur Zeitumstellung verzeichnet zumindest mit 4,6 Millionen Teilnehmern schon mal ein Rekordergebnis. Was sie für inhaltliche Erkenntnisse bringt, bleibt noch abzuwarten. Der mit der Einführung der Sommerzeit anvisierte energetische Vorteil wurde mittlerweile zu den Akten gelegt, Mediziner sind sich dagegen nicht so einig. Von „Schlafkrise" oder auch „gesundheitlichen Schäden" ist sogar hier und da die Rede. Prof. Dr. Jens Stern-Sträter aus Friesoythe gehen Diagnosen dieser Art zu weit.