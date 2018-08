Friesoythe: Mann mit Schrotflinte unterwegs

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (her). Weil ein 39-Jähriger aus Garrel eine Schrotflinte in Friesoythe herumgezeigt hatte, hat ein Zeuge am Montagmittag gegen 13 Uhr die Polizei gerufen. Zudem hatte der Mann in seinem Auto an der Altenoyther Straße entsprechende Munition mit dabei.



Wie die Beamten mitteilen, fuhr der Mann daraufhin mit dem Auto in Richtung Oldenburg. Mehrere Polizisten haben ihn schließlich in einem Waldstück im Saarländer Weg in Benthullen gestellt, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Der Mann ließ sich dort widerstandslos festnehmen.



Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige Alkohol getrunken hatte, einen Führerschein hatte er auch nicht. Zunächst brachte ihn die Polizei zur Dienststelle nach Wardenburg.



Der Mann machte dabei einen verwirrten Eindruck. Ein hinzugezogener Arzt sowie Mitarbeiter des Landkreises Oldenburg empfehlen derzeit eine Unterbringung in einer psychatrischen Einrichtung. Im Einsatz waren Beamte aus Friesoythe, dem Ammerland und der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.