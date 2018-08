„Einfach drüberstreichen reicht nicht mehr“

Zukunftsinvestition: SV Altenoythe will Neubau der Umkleidekabinen und eines Mehrzweckraums realisieren

Aufgestockt: Über den erneuerten und erweiterten Umkleidekabinen soll ein rund 120 Quadratmeter großer Mehrzweckbereich entstehen, damit für Kleingruppen mehr Hallenzeiten zur Verfügung stehen.Grafik: Fangmann-Bischoff

Von Heiner Stix



Altenoythe. Der SV Altenoythe hat sich Großes vorgenommen: Nach dem Bau der Tribüne, die 2017 fertiggestellt wurde, sind nun die Umkleidekabinen an der Reihe. Die sind in schlechtem Zustand, bieten zu wenig Kapazitäten und sollen deshalb erneuert werden. Und weil Hallenzeiten in ganz Friesoythe knapp sind, ist obendrauf auch noch ein Mehrzweckraum für sportliche Aktivitäten wie etwa das Kinderturnen geplant. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.