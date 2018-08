Mit Anspannung, Routine und Euphorie

Unser Dorf hat Zukunft: Altenoythe und Gehlenberg blicken ohne Nervosität auf den Landesentscheid

Von Wilhelm Funke und Heiner Stix



Nordkreis. Am kommenden Mittwoch, 22. August, bekommen Altenoythe und Gehlenberg Besuch von der Bewertungskommission im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft". Die beiden Friesoyther Ortsteile sind die einzigen Dörfer im Landkreis, die es in den Landesentscheid geschafft haben. Zurzeit laufen die letzten Vorbereitungen, um sich den Gästen möglichst eindrucksvoll zu präsentieren und vielleicht den Sprung in den Bundesentscheid zu schaffen.