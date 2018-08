Gruppe räumt Ladendiebstähle ein

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (her). Angestellte eines Drogeriemarktes in Friesoythe sind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf drei Männer und zwei Frauen aufmerksam geworden. Die Gruppe verhielt sich im Geschäft verdächtig. Kurze Zeit später fehlte eine größere Menge an hochwertigen Parfüms.



Kurz darauf entdeckte die Polizei in Tatortnähe einen verdächtigen Opel mit Diepholzer Kurzzulassung. Da das Aussehen der Insassen mit den Täterbeschreibungen übereinstimmte, wurde der Pkw angehalten. Tatsächlich handelte es sich um die fünf Personen, die sich sonst meist im Raum Bremen aufhalten.



Im Kofferraum fanden die Beamten neben dem Parfum auch etliche originalverpackte Tabakwaren und etikettierte Bekleidungsgegenstände. Die Tatverdächtigen räumten bei der Vernehmung ein, diese zuvor in Friesoythe in der Drogerie, einem gegenüberliegenden Einkaufszentrum und einem Friesoyther Bekleidungsgeschäft gestohlen zu haben. Nach der Vernehmung wurden die Beschuldigten wieder entlassen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.