Friesoyther Innenstadt: Jetzt geht‘s los

Mit einem symbolischen Spatenstich startet der erste Teilabschnitt

Es darf geschippt werden: Straßensprecher, Anlieger, Kommunalpolitiker und Vertreter der ausführenden Firmen setzten gestern den ersten Spatenstich für die Innenstadtsanierung.Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Baufirma habe sich, so die einhellige Meinung beim symbolischen Spatenstich, viel vorgenommen: Bis Ende November soll der erste Teilabschnitt der Innenstadtsanierung fertig sein. Auf der Strecke vom Wasserturm bis zur St.-Marien-Straße wird man dann erkennen können, wie das Stadtzen­trum künftig aussehen wird. „Seit 2014 sind wir jetzt mit den Planungen unterwegs“, fasste Bürgermeister Sven Stratmann den langen Vorlauf in einem Satz zusammen. „Irgendwann muss es dann auch mal losgehen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.