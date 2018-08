Im zweiten Anlauf hat‘s geklappt

Elimar Thunert ist neuer Schützenkönig

Geschafft: Elimar Thunert, der dienstälteste Offizier und Fähnrich der Wasserstraße, ist neuer Schützenkönig der Schützengilde Friesothe.Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Nach gut 20 Minuten gab Adjutant Aloys Arkenau das Mikrofon entnervt an General Theo Vahle ab. Ein ums andere Mal hatte er die Namen der Königsanwärter ausgerufen, um ihren nächsten Schuss freizugeben. Um 16.46 dann endlich der erlösende Schuss, der Elimar Thunert, den Fähnrich der Kompanie Wasserstraße und dienstältesten Offizier, zum neuen Friesoyther Schützenkönig und damit zum Nachfolger von Stefan Hilker machte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

