Erneut E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Symbolfoto: dpa

Nordkreis (mt). Erneut kam es im Nordkreis zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einen E-Bike. In der Soestestraße in Barßel wollte der 53-jährige Fahrer eines Audis aus von einem Grundstück auf die Straße aufbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten 60-jährigen Barßeler, der mit seinem E-Bike die Straße befuhr.



Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der E-Bike-Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Polizei meldet außerdem eine Sachbeschädigung an einem Pkw. Am Freitag hatte ein Autofahrer seinen A4 in der Zeit von9.30 Uhr bis 9.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Krummen Kamp in Barßel geparkt.



Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er Kratzer, die darauf schließen lassen, dass jemand beim Vorbeigehen den Lack beschädigt hat. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Barßel unter der Telefonnummer 04499/9430 entgegen.



Rund 1000 Euro Schaden hat ein bislang unbekannter Fahrer angerichtet, der am Mittwoch zwischen 12.30 und 13.10 Uhr einen Re­nault Kangoo beschädigt hat, der auf dem Mc-Donalds-Parkplatz an der Huntestraße in Fries­oythe geparkt war. Hinweise ebenfalls an die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

05.08.2018 | Körperverletzungen beim Schützenfest